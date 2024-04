Kind (7) am Schutzweg verletzt: Polizei steht vor einem Rätsel

Eine 55-jährige Österreicherin fuhr am 24. April 2024 gegen 12.45 Uhr mit ihrem Auto die Schützenstraße in Innsbruck in Richtung Osten und hielt an der Kreuzung mit der Rotadlerstraße aufgrund Rotlichtes an. Laut der Fahrerin überquerten einige Kinder die Schützenstraße am östlich gelegenen Schutzweg in Richtung Süden. Als die Ampel wieder auf grün schaltete, setzte die Österreicherin ihre Fahrt fort.

Kind auf Straße gefallen

Auf Höhe des Schutzweges fiel ein Kind von der dortigen Grünfläche auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte laut ihren Angaben ihr Fahrzeug rechtzeitig anhalten und es sei zu keiner Berührung mit dem Kind gekommen. Der 7-jährige Junge gab bei seiner Befragung allerdings an, dass er von einem Auto angefahren und in den dortigen Grünstreifen gestoßen worden sei.

Polizei bittet um Hilfe

Der Bub wurde von der Rettung mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang steht die Polizei nun vor einem Rätsel. Auch Zeugen des Unfalls konnten bislang nicht ausgeforscht werden. Es steht somit Aussage gegen Aussage. Die Polizei bittet nun um Hilfe. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte mit hilfreichen Hinweisen an die Polizei Innsbruck unter der Telefonnummer 059133 – 7591 wenden.