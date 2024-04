Begeisterung aus Slowenien: Marktbeschicker für Josefsmarkt gewonnen

Der neue Villacher Josefsmarkt am Kaiser-Josef-Platz wirft seine Schatten voraus. Während an der Detailplanung mit Hochdruck gearbeitet wird, sind Stadtrat Christian Pober und Koordinator Walter Egger konsequent unterwegs, neue Beschicker nach Villach zu bringen. „Wir möchten für die neue Markthalle ab 2027, die an sechs Tagen in der Woche offen haben wird, ja auch den Alpen-Adria-Raum einbinden“, sagt Stadtrat Pober.

Gute Eindrücke vermittelt

„Das Interesse dafür ist sowohl in Slowenien als auch in Friaul gegeben.“ Eine slowenische Delegation mit potenziellen Interessenten war in Villach zu Gast, um sich ein Bild des Marktgeschehens und des neuen Josefsmarktes zu machen. Egger: „Wir haben die Regionalmanagerin Eldina Čosatović zu einem Wochenmarktbummel eingeladen und ihnen gute Eindrücke vermitteln können.“

Bereits diesen Samstag

Pober freut sich sehr, dass drei Beschicker spontan sehr ernstes Interesse bekundeten, eine Produzentin will bereits am kommenden Samstag am Wochenmarkt ihre Waren anbieten. Stadtrat Pober: „Sie kommt mit ihren Erzeugnissen aus Schafs- und Ziegenmilch aus Rateće auf den Wochenmarkt.“ Slowenische Dauer-Jausenwaren könnten ebenfalls bald in Villach zu kaufen sein. Auch Händler mit Fischen und Meeresfrüchten aus dem Raum Portoroz-Piran sind mit den Josefsmarkt-Organisatoren im Gespräch.