TOP-Platzierungen: Kärnten räumte bei den „Move Days“ ab

Mit dem Ziel, die körperliche und mentale Gesundheit in Österreichs Unternehmen zu stärken und nachhaltig gesunde Gewohnheiten zu etablieren, rief MOVEVO bereits zum dritten Mal zu den „Move Days“ auf. Von Mitte Februar bis Ende März hatten heimische Unternehmen die Gelegenheit, die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu stärken und damit auch noch etwas Gutes zu tun. Für jede absolvierte Challenge gab es Punkte, die am Ende in Spendengelder getauscht wurden. Gestern wurden die Sieger geehrt und die gesammelten Spenden, an die Nico Landmann Foundation übergeben.

TOP-Platzierungen

82 Unternehmen, Organisationen und Institutionen mit 25.000 Mitarbeitenden haben bei den MOVEVO Move Days 2024 die Gesundheit ihrer Teams gefördert. Besonders erfolgreich waren das Land Kärnten mit 1.293.523 Punkten (Platz 1) und die Arbeiterkammer Kärnten mit 168.651 Punkten (Platz 3).

7.500 € gespendet

„Neben den positiven Effekten auf die Gesundheit der Mitarbeitenden stand auch der karitative Gedanke im Zentrum unserer innovativen Gesundheitsförderung. Durch die Aktivitäten der zahlreichen Teilnehmenden wurden 7.500 Euro gesammelt, mit denen die Nico Langmann Foundation drei Sportrollstühle für mobilitätseingeschränkte Kinder finanzieren kann“, berichtet MOVEVO-COO Marion Kanalz.