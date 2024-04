X-Trail Businessrun findet morgen statt!

Morgen Donnerstag ist es so weit, der emotionale Auftakt in die Laufsaison in Kärnten startet auf der Schleppe Alm, mit dem Schleppe XTrail in Klagenfurt. Ab 10 Uhr starten die Kinder auf der ein Kilometer langen Hindernisstrecke, um 17 Uhr die Erwachsenen auf der vier Kilometer langen Strecke auf und rund um die Schleppe Alm.

Das Programm Ab 10 Uhr X-TRAIL KIDS RUN mit Parcours

mit Parcours 10 bis 16 Uhr Startnummern Ausgabe und Nachnennungen in der Schleppe Brauerei

17 Uhr Start X-TRAIL BUSINESS RUN (Team & Einzelstarter)

18.30 Uhr Start QUEEN/KING OF SCHLEPPE

19 Uhr AFTER WORK PARTY & Siegerehrung mit DJ Mr. Saxmania in der Schleppe Brauerei