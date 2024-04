550 Teilnehmer: Hebammenkongress tagt in Villach

Organisiert und durchgeführt wird der Kongress – der in diesem Jahr unter dem Thema „Sprache“ stattfindet – vom Kärntner Hebammengremium. Er findet jedes Jahr in einem anderen österreichischen Bundesland statt und gastiert 2024 nach neun Jahren wieder in Kärnten.

Wichtige Bezugspersonen

Wie Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Begrüßung feststellte, sei der Saal im Villacher Congress Center voller Menschen, die in den schönsten Momenten des Lebens wichtige Bezugspersonen seien. „Sie alle stehen an der Seite von Müttern, Vätern und Kindern und sind wichtige Lebensbegleiter in den ersten Tagen. Sie sind ein ganz wesentlicher sozialer Halt in einer einmaligen Zeit und haben damit eine immense Bedeutung“, sagte der Landeshauptmann.

Ehrenzeichen des Landes

Nach seinen Begrüßungsworten konnte Kaiser noch mit einer besonderen Überraschung aufwarten. Er verlieh das Ehrenzeichen des Landes an Gottfrieda Lamprecht. Die 1937 geborene Hebamme begann ihre Ausbildung 1957 und arbeitete anschließend als freiberufliche Hebamme in Eisenkappel und den umliegenden Regionen. Seit damals hat Lamprecht über 2.600 Babys auf die Welt geholfen, über 1.800 Kinder erblickten im von ihr 1969 eröffneten „Entbindungsheim Lamprecht“ das Licht der Welt.