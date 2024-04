Vereinzelte Schauer: So wird das Wetter in der Steiermark

In der Früh und am Vormittag überwiegen noch oft die Wolken, stellenweise kann es auch noch leicht regnen. In weiterer Folge setzt sich von Westen her zunehmend sonniges Wetter durch, der Nachmittag bringt höchstens noch vereinzelte Schauer. Es weht kaum noch Wind. Nach Frühwerten zwischen -1 und 5 Grad, steigt die Temperatur bis zum Nachmittag auf 5 bis 10 Grad.