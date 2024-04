Sonne setzt sich durch: So wird das Wetter in Kärnten

Veröffentlicht am 24. April 2024, 21:34 / ©5 Minuten

In der Früh ist speziell im Nahbereich der Karawanken noch etwas Regen oder unergiebiger Schneefall dabei. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen tiefen Lagen und 700 Meter. In den Tauern und im Oberen Gailtal hingegen setzt sich nach Auflösung von Nebelfeldern bald die Sonne durch und im Tagesverlauf lockert es von Westen her überall auf. Zum Abend hin ist es oft sogar wolkenlos. Es wird eine Spur milder als zuletzt bei Höchstwerten von 7 bis 11 Grad.