Hunderttausende Euro Schaden nach Flammenmeer in Neumarkt

Veröffentlicht am 25. April 2024, 06:11 / ©pexels

Kurz vor 16.30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in einem landwirtschaftlichen Nebengebäude, das als Tischlerwerkstätte genutzt wird, ein Brand aus. Die Flammen setzten das Objekt in kürzester Zeit in Vollbrand, sodass sowohl das Gebäude als auch sämtliche darin befindliche Maschinen (Kreissäge, Bandsäge, Fräsen, Hobelmaschinen) zur Gänze zerstört wurden.

Brandursache unklar

Die Wehren Neumarkt, Mariahof und Mühlen standen mit insgesamt 59 Kräften und neun Fahrzeugen im Einsatz; sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern und um 18.50 Uhr „Brand aus“ vermelden. Die Brandursache steht noch nicht fest. Ermittlungen durch Bezirksbrandermittler mit Unterstützung von Drohnenpiloten sind im Gange.