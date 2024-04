Hatten hochpreisige Parfums im Visier: Diebesbande geschnappt

Vier polnische Staatsbürger stehen im Verdacht, Freitagnachmittag, den 19. April in Frohnleiten sowie Mittwochvormittag, den 24. April in Graz, Gratkorn und Kapfenberg Ladendiebstähle in Drogeriemärkten begangen zu haben. Dafür reisten die Männer eigens mit dem Auto für die jeweiligen Diebstähle an. Vor Ort betraten sie in jeweils unterschiedlichen Konstellationen das Geschäft und stahlen hochpreisige Parfums. Im Anschluss verließen sie dieses fluchtartig und stiegen in den abfahrbereiten Wagen, in dem der Fahrer bereits wartete.

33 Parfums im Wert von tausenden Euro

Nach dem Zusammenführen der Erkenntnisse der Polizeiinspektion Gratkorn zu den bisherigen Diebstählen, insbesondere zum Täterfahrzeug, konnte das Fahrzeug gegen 13 Uhr angehalten und die vier Tatverdächtigen festgenommen werden. Dabei wurden 33 Parfums im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt. Die Männer zeigten sich teilweise geständig beziehungsweise bestritten jegliche Tatbeteiligung, heiß es von der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung aller vier Männer in die Justizanstalt Leoben an.