Große Trauer: Steirische Legende des Radsports verstorben

Als „einen der ganz Großen des heimischen Straßenradsports“ hat ihn etwa „Cycling Austria“ in Erinnerung. Vor allem in den 70er-Jahren gehörte Rudolf Mitteregger, der in Gaal bei Zeltweg aufgewachsen war, zu den absoluten Sportsuperstars des Landes. Drei Mal konnte er die Österreich Rundfahrt für sich entscheiden, am Glockner war er fast nicht zu besiegen.

Zwei Mal Olympiaehren

Erstmals gewonnen hatte er die Rundfahrt 1970, es folgten Siege 1974 und 1977. Zwei Mal durfte er sogar an den Olympischen Spielen teilnehmen – 1972 in München und 1976 in Montreal. „Er war ein Vorbild für den heimischen Radsport und seinen Verband. Viele Jahre durfte ich ihn noch als Toursprecher begleiten und habe mich immer über seine Besuche bei der Rundfahrt in späteren Jahren gefreut“, erklärt auch „Cycling Austria“-Präsident Harald Mayer.