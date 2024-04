„Tief betroffen“: Bekannter Wiener Suchtexperte verstorben

Veröffentlicht am 25. April 2024, 06:43 / ©Canva

Der 1958 in Linz geborene Suchtexperte und Mediziner, Hans Haltmayer, ist nun verstorben, wie die Ärztekammer und die Stadt Wien berichten. „Er war als renommierter Mediziner und als Beauftragter der Stadt Wien für Sucht- und Drogenfragen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und Vorreiter im Feld der Suchtbehandlung“, weiß Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart.

Auch Stadt Wien zeigt sich „tief betroffen“

Er habe das Leben der Menschen mit Suchterkrankungen in Wien „massiv verbessert“. „Im Namen der Wiener Ärztekammer spreche ich den Hinterbliebenen und den Angehörigen mein tief empfundenes Beileid aus“, so Steinhart. Tief betroffen zeigen sich auch der Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, Peter Hacker, und der Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien, Ewald Lochner.

„Stadt Wien verliert Vorreiter in Sucht- und Dorgenarbeit“

„Der Tod von Hans Haltmayer macht mich sehr betroffen. Die Stadt Wien verliert einen Vorreiter und wichtigen Gestalter ihrer Sucht- und Drogenarbeit. Viele niederschwellige Angebote für suchtkranke Menschen und der erfolgreiche Kampf gegen Hepatitis C tragen seine Handschrift“, so etwa Hacker. Haltmayer sei eine der prägenden Persönlichkeiten in der Suchtbehandlung der vergangenen Jahrzehnte gewesen und hätte neue Standards gesetzt, ist sich auch Lochner sicher. Im Jänner 2024 erhielt er das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien.