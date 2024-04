Klimakleber sorgen wieder für Stau im Grazer Frühverkehr

Gegen 8 Uhr kam es am Donnerstag in Graz wieder zu einem Protest der „Letzten Generation“. Klimaaktivisten blockierten zwei Hauptverkehrsrouten und sorgten so für Behinderungen und Wartezeiten im Frühverkehr. Betroffen waren die Wienerstraße sowie die Liebenauer Tangente auf Höhe des Murparks. In diesen Bereichen kam es zu Staus. Auch Polizeibeamte standen im Einsatz.

Letzte Generation Österreich

Aktivisten der Letzten Generation Österreich fordern die Umsetzung der Empfehlungen des Klimarats der Bürger:innen. „Wir sind die erste Generation, die die Folgen der Klimakrise spürt – und gleichzeitig die letzte Generation, die noch etwas tun kann. Wir sind die letzte Generation von Menschen, die den Zusammenbruch unserer Lebensgrundlagen noch aufhalten kann“, sind sich die Mitglieder einig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.04.2024 um 09:35 Uhr aktualisiert