Auto gegen Bus geprallt: Tirolerin (62) wurde verletzt

in einer Kreuzung

Veröffentlicht am 25. April 2024, 09:40

Am Mittwochabend, 24. April 2024 gegen 19.10 Uhr, war ein 56-jähriger Deutscher mit einem Bus auf der L335 unterwegs. Er fuhr im Gemeindegebiet von Heiterwang, von Reutte kommend in Richtung Bichlbach. Plötzlich fuhr ein Auto von rechts in die dort befindliche Kreuzung ein, schilderte der Busfahrer.

Unfall nicht mehr vermeidbar

Der 56-Jährige konnte den Bus nicht mehr zum Stillstand bringen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autofahrerin, eine 62-jährige Österreicherin, wurde dabei verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie von der Rettung in das Krankenhaus nach Reutte eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.