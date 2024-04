Millionen-BetrÃ¼ger gesucht: Wer erkennt diesen Mann?

Veröffentlicht am 25. April 2024, 10:15 / ©Montage: 5min.at/LPD Wien

Zwei Männer stehen im Verdacht, seit 2022 unter dem Namen ihrer Firma und unter Vortäuschung falscher Tatsachen zahlreiche Fahrzeuge und auch ein Whirlpool mit Leasingverträgen angekauft zu haben. Hauptverdächtiger und federführend für diese Betrüge soll der 43-jährige Geschäftsführer gewesen sein. Sein Komplize ist ein 35-jähriger Bulgare.

Drei Fahrzeuge bereits beschlagnahmt

Bislang konnten drei Fahrzeuge in Moskau, Rosenheim und in Wien sowie der Whirlpool in Niederösterreich sichergestellt werden. Durch intensive Ermittlungen werden zumindest zwei Fahrzeuge im Iran vermutet, teilt die Polizei Wien mit. Ermittlungen zu den übrigen Fahrzeugen verliefen bisher erfolglos. Die meisten Fahrzeuge werden im Ausland vermutet und sind zur Fahndung ausgeschrieben. Durch die Taten entstand bisher ein Gesamtschaden von über drei Millionen Euro.

Hast du den Mann gesehen?

Durch engagierte Ermittlungen konnten die meisten Taten dem 43-Jährigen zur Last gelegt und Lichtbilder gesichert werden. Gegen ihn besteht bereits ein europäischer Haftbefehl.

Der Aufenthaltsort des 43-Jährigen ist den Behörden derzeit noch nicht bekannt. Um den Mann festnehmen zu können, wurden Lichtbilder veröffentlicht. Die Polizei bittet um Hilfe. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31310-57800 zu wenden. Die Tipps können auch anonym weitergegeben werden.