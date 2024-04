Für besondere Leistungen: 279 Medaillen an steirische Sportler verliehen

187 der 279 ausgezeichneten Sportlerinnen und Sportler waren bei der feierlichen Ehrung in der Aula der Alten Universität in Graz anwesend und konnten ihre Sportleistungsmedaillen persönlich entgegennehmen, darunter auch Abfahrtsweltcup-Siegerin Conny Hütter. Insgesamt wurden 21 Sportleistungsmedaillen in Bronze, 120 Medaillen in Silber und 46 Medaillen in Gold verliehen. All jene, die bei der Ehrung nicht anwesend sein konnten, erhalten ihre Leistungsmedaillen zugeschickt.

Auszeichnung für besondere Leistungen

Ausgezeichnet wurden die Athletinnen und Athleten für ihre Leistungen bei Staatsmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen im Kalenderjahr 2023. Die Bandbreite der weiß-grünen Spitzenleistungen im vergangenen Jahr reicht von Ski-Alpin und Westernreiten über Bogenschießen und Sportkegeln bis hin zu Rollstuhlrugby und Ultimate Frisbee.

Auf unsere steirischen Athletinnen und Athleten und ihre herausragenden Leistungen können wir stolz sein. Sie alle sind Vorbilder, die uns zeigen, was mit Engagement, Disziplin und Leidenschaft möglich ist. Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl

Ein Beispiel für sportliche Exzellenz „Made in Styria“ ist etwa Nina Auer: Die im Jahr 2007 geborene Judoka ist die Weltranglisten-Zweite in der Kategorie „Jugend Damen bis 40 kg“. Im vergangenen Jahr wurde sie bei den Österreichischen Meisterschaften in den Kategorien „Jugend Damen bis 44 kg“ und „Jugend Damen bis 48 kg“ Erste, Zweite im Europacup, der Europameisterschaft und der Jugendolympiade (jeweils „Jugend Damen bis 40 kg“) und Dritte bei der Weltmeisterschaft („Jugend Damen bis 40 kg“). Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl weiß: „Auf unsere steirischen Athletinnen und Athleten und ihre herausragenden Leistungen können wir stolz sein. Sie alle sind Vorbilder, die uns zeigen, was mit Engagement, Disziplin und Leidenschaft möglich ist. Bei der Sportlerehrung können wir die Vielfalt unserer weiß-grünen Sportlandschaft sichtbar machen, den Sportlerinnen und Sportlern eine wohl verdiente Bühne bieten und allen Danke sagen, die das Sportland Steiermark prägen.”