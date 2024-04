Viele Bewerber für Primärversorgungs-Zentrum in Villach

Veröffentlicht am 25. April 2024, 12:06 / ©pixabay.com

Gerüchten zu Folge hätte ein neues Ärztezentrum im Bereich Maria Gailerstraße entstehen sollen (ehemaliges Halligalli). 5 Minuten fragte nach und bekam die Antwort, dass dies kann nicht bestätigt werden.

Status: Villacher Primärversorgungszentrum

Über die ÖGK Kärnten ist im Feber eine Einladung an interessierte ÄrztInnen hinausgegangen, sich für ein Primärversorgungszentrum in Villach zu bewerben. „Es hat erfreulicherweise viele Rückmeldungen gegeben“, heißt es heute aus dem Büro der Landesrätin Dr.in Beate Prettner gegenüber 5 Minuten. Aktuell erden vertiefende Gespräche geführt. Die Zusammensetzung des Ärzteteams richtet sich nach dem regionalen Bedarf.

Standort noch fraglich

Aktuell liegt noch kein detailliertes Planungsprojekt vor, weil der letztliche Standort erst im Zuge der Verfahren und der Bewerbungen ausgelotet wird. Die Vergabe erfolgt nach Lage, Erreichbarkeit und Entlastung von Spitalsambulanzen. Gesundheitsreferentin Beate Prettner: „Mit dem so genannten ‚verkürzten Verfahren’ können wir gemeinsam mit der ÖGK die Umsetzung dieser Ärztezentren vorantreiben – ohne Vetorecht der Ärztekammer. Ich bin überzeugt, dass die Primärversorgungszentren mit langen Öffnungszeiten und guter Erreichbarkeit den niedergelassenen Bereich deutlich stärken werden. Zeitgleich wird damit die Spitzen- und Spezialmedizin in den Krankenhäusern entlastet.“

Drei weitere PVZ zeitgleich

Prettner informiert zudem darüber, dass „bereits in den nächsten Wochen die Einladungen für drei weitere PVZ zeitgleich hinausgehen – für die Standorte Wolfsberg, Völkermarkt und Spittal.“