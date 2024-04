Beim Einparken: Fußgängerin (21) von Auto angefahren

Ein 55-jähriger Lenker aus Klagenfurt wollte am heutigen Donnerstag, dem 25. April, gegen 8.10 Uhr, sein Auto in Klagenfurt rückwärts einparken und stieß dabei gegen eine 21-jährige Fußgängerin, die hinter dem Auto vorbeiging. Die Frau aus St. Veit an der Glan erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.