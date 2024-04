Rauchgranate gezündet: Einbrecher hinterließen Spur der Verwüstung

Veröffentlicht am 25. April 2024, 12:15 / ©Wellnhofer Designs-stock.adobe.com

Bisher unbekannte Täter brachen in den heutigen frühen Morgenstunden, Donnerstag, 25. April 2024 kurz vor 6 Uhr, in eine Freizeiteinrichtung in Puchenau ein. Über die Eingangstür verschafften sie sich Zugang ins Gebäude.

Komplette Einrichtung verrußt

Mit Gewalt brachen sie einen Metalltresor auf und stahlen das Bargeld. Weiters steckten sie die Stromzuleitung zum Netzwerkverteiler ab. Letztendlich zündeten die Einbrecher noch eine Rauchgranate, die roten Rauch und einen beißenden Geruch in den Räumlichkeiten verbreitete. Die gesamte Einrichtung wurde mit rotem Staub verrußt. „Die Spurensicherung wurde bereits verständigt und die Ermittlungen laufen“, heißt es von Seiten der Polizei Oberösterreich. Die Beamten bitten nun um Hilfe. Hinweise werden bei der Polizei Puchenau unter der Telefonnummer unter 059133/4338-100 entgegengenommen.