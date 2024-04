20 Kärntnerinnen freuen sich über Abschluss in Politischer Bildung

Am Samstag den 20. April wurden den 20 Absolventinnen des 19. Lehrgangs Politische Bildung 2023/2024 im Jugendgästehaus Klagenfurt ihre Abschlusszertifikate verliehen. „Renommierte Vortragende begleiteten die Teilnehmerinnen bei abwechslungsreichen Modulen mit theoretischen und praktischen Inhalten. Der Lehrgang vermittelt den Frauen Know-how, wie sie ihre Potenziale entfalten und gestärkt ein politisches Amt übernehmen können. Engagierte und selbstbewusste Absolventinnen sind Vorbildfrauen, tragen zum Aufbrechen von Rollenstereotypen bei und machen anderen Frauen Mut, politisch mitzuentscheiden“, betonte die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte des Landes Martina Gabriel bei der Verleihung.

Themenabende, die vernetzen

Neben Modulen zu Verfassungs- und EU-Recht, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Kommunalpolitik oder PR und Öffentlichkeitsarbeit umfasste das Lehrgangsprogramm auch Themenabende, die den optimalen Rahmen für Vernetzung boten. Zu den Vortragenden zählten u. a. die Politik- und Rechtswissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle, die Leiterin des EU-Verbindungsbüros des Landes Kärnten in Brüssel Martina Rattinger und der Politik- und Medienberater Peter Plaikner. Frauenlandesrätin Sara Schaar gratuliert herzlich und wünscht den Absolventinnen alles Gute für ihren weiteren politischen Weg: „Nachhaltige Entscheidungen in der Politik können nur getroffen werden, wenn alle Menschen in Kärnten im Kreise der Entscheidungsträgerinnen und -träger abgebildet sind. Daher muss die Mehrheit der Kärntner Bevölkerung – nämlich Frauen – entsprechend vertreten sein, mitgestalten und mitbestimmen. Der Lehrgang bestärkt und ermutigt Frauen darin, selbstbewusst aufzutreten und der Bevölkerung eine Stimme zu geben.“

Lehrgang Politische Bildung ist wichtig

Daniela Blank ist seit 2021 als Gemeinderätin der Stadt Klagenfurt tätig und ist nun eine von 20 Absolventinnen des Lehrganges 2023/24: „Der Lehrgang Politische Bildung ist ein wertvolles Rüstzeug für Frauen in der Politik. Stetige Weiterbildung ist essenziell, solche Lehrgänge sind das Salz in der Suppe. Das Netzwerken in den Pausen und nach den Themenabenden hat von Anfang an sehr gut geklappt. Solidarität, Vernetzung und demokratisches Verständnis sowie Zusammenhalt stärken Frauen! EU-Recht, Verfassungsrecht, Datenschutz, Kommunalpolitik, wie gehe ich, wie stehe ich, was macht meine Stimme mit mir und vieles mehr – wichtige Themen, die den Lehrgang unvergesslich machen.“

Frauen tauschen sich aus

Isabella Gelbmann ist ebenfalls Absolventin des Lehrganges 2023/24 und seit 2021 in der Kommunalpolitik als Gemeinderätin und Ausschussobfrau in der Marktgemeinde Eberndorf sowie bei den Gemeindefrauen und Bezirksfrauen tätig. „Mein Bestreben, diesen Lehrgang zu besuchen, war einerseits mein Wille, mich stetig weiterzubilden, und auf der anderen Seite, um neue Frauen und ihre Erfahrungen und Perspektiven kennenzulernen. Es gab eine tolle Mischung zwischen politisch aktiven und nicht aktiven Teilnehmerinnen und ich finde, wir alle haben von beiden Seiten etwas Neues und Interessantes lernen können. Ich bin offen für Neues und mit diesem Lehrgang lernt man vieles über die politische Arbeit, Soft Skills und auch sehr viel über sich selbst, vor allem bei den Workshops über Gestik, Mimik und Rhetorik. Ich nehme für mich auf alle Fälle die neuen Kontakte und eine neue Motivation für das, was ich tue bzw. noch bewirken werde, mit.“

20. Lehrgang kommt im Herbst 2024

Astrid Brunner, Vizebürgermeisterin in Moosburg, betont: „Als Funktionärin möchte ich mich herzlich für den bereichernden politischen Lehrgang für Frauen bedanken. Die Möglichkeit zur Weiterbildung, die Festigung meiner Kenntnisse und der wertvolle Austausch mit engagierten Frauen haben meine Fähigkeiten und meine Motivation gestärkt. Besonders beeindruckt hat mich das Kennenlernen vieler toller Frauen und damit die Möglichkeit, mein Netzwerk in der Politik zu erweitern.“ Der 20. Lehrgang, der im Herbst 2024 starten soll, ist bereits in Planung.