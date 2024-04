Aufruf: Villacher Lenker sucht verzweifelt seine Zeugin

Es kam am Freitag, 15. März 2024, gegen 14.30 Uhr in Villach an der Kreuzung Steinwenderstraße / Querüberfahrt Tirolerstraße zu einem Verkehrsunfall. Nun wird die Zeugin gesucht. Villach Nach Unfall

Es kam am Freitag, 15. März 2024, gegen 14.30 Uhr in Villach an der Kreuzung Steinwenderstraße / Querüberfahrt Tirolerstraße zu einem Verkehrsunfall. Nun wird die Zeugin gesucht.