Neue SPAR-Filiale in Klagenfurt bietet Ausbildung für Migranten an

Fachkräfte werden in unterschiedlichen Bereichen dringend gesucht, dennoch ist es nicht für alle Menschen selbstverständlich, Berufschancen zu erhalten, da es häufig unterschiedliche Barrieren gibt. Der neu eröffnete SPAR-Supermarkt in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt setzt genau hier an und bietet Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit auf fachliche Qualifikationen.

Fachliche Qualifizierung in einem Jahr

Als Betreiber des SPAR-Marktes, dessen 600 Quadratmeter nach umfangreichem Umbau in neuem Glanz erstrahlen, fungiert ab sofort die Perspektive Handel Caritas GmbH. Bis zu 20 Menschen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund können hier eine fachliche Qualifizierung pro Jahr erhalten. Für die Projektteilnehmer wurde gemeinsam mit SPAR eine gezielte Qualifizierungsschiene entwickelt, die ein Jahr dauert und die die Basis für die weitere Ausbildung darstellt.

Umfassender Einblick in alle Bereiche

Im Rahmen der Ausbildung erhalten die Teilnehmenden Einblicke in unterschiedliche Bereiche. Von Regalbetreuung, über Feinkost, bis hin zur Kasse – zusätzlich gibt es Sozialpädagogische Begleitung und Lerncoaching. Alle Maßnahmen haben ein gemeinsames Ziel: Möglichst umfassend auf die neue Beschäftigung vorzubereiten. Caritasdirektor Ernst Sandriesser ergänzt: „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in unser Projekt kommen, sind bildungsbenachteiligt und haben oft geringe Sprachkenntnisse. Bildung und Ausbildung ist die beste Armutsprävention, deshalb bringen wir das Erfolgsprojekt jetzt auch nach Klagenfurt.“

Kooperation verschiedener Institutionen

Die Lerncoachings und begleitenden Maßnahmen werden vom „perspektiven.werk“, einem Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt der Caritas, organisiert – neben der Perspektive Handel gehört auch das magdas Lokal in Klagenfurt dazu. Das „perspektiven.werk“ wird vom Land Kärnten und dem Europäischen Sozialfonds mit insgesamt 297.000 Euro gefördert. Auch das AMS ist ein aktiver Unterstützer des neuen SPAR-Marktes in Klagenfurt. Zentral im Rahmen dieses Projektes sei nach AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig die Kombination aus realem Arbeitsplatz und sozialpädagogischer Betreuung.

©Spar/Gleiss

Niederschwelliger Zugang zum Arbeitsmarkt

In diesem Zusammenhang unterstreicht Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, dass man mit dieser Initiative gewissermaßen eine Brücke zum Arbeitsmarkt baue und den Menschen damit die Möglichkeit biete, sich langfristig eine Existenz aufzubauen. Das Projekt sei ein weiterer Puzzlestein in einem großen Mosaik an Maßnahmen, die alle zum Ziel haben, einen niederschwelligen Zugang zum Arbeitsmarkt sicherzustellen.

Für Kunden bleibt alles beim Alten

Für Kunden ändert sich beim Einkauf natürlich nichts, denn der SPAR-Markt in der Feldkirchner Straße ist wie jede andere SPAR-Filiale in Kärnten organisiert. Das bestätigt Perspektive Handel-Geschäftsführer Wolfgang Scheidl: „Den Kundinnen und Kunden bleibt der Markt in der gewohnten hohen SPAR-Qualität erhalten, der Einkauf hat aber – wie das Motto: „Dein Einkauf. Meine Chance“ schon andeutet – den Mehrwert, dass Menschen beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden“. Der SPAR-Supermarkt ist ab heute regulär geöffnet.