Ex-Verteidigungsminister verstorben: Österreich verliert „einen Kämpfer“

Robert Lichal wurde 1932 in Wien geboren. Von 1987 bis 1990 übte er das Amt des Verteidigungsministers aus. In seiner Amtszeit wurde die Milizstruktur in der Verfassung festgeschrieben und Österreichs Bundesheer wurde durch Lenkwaffen modernisiert. 1990 bis 1994 war er ein weiteres Mal Abgeordneter zum Nationalrat und Zweiter Präsident des Nationalrates. Während seiner Amtszeit erfolgte die Stationierung der Draken in Zeltweg.