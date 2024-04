Autos beschädigt und Treibstoff „gezupft“: Jetzt klickten die Handschellen

Ein vorerst unbekannter Täter brach von 31. Dezember 2023, 23 Uhr, bis 1. Jänner 2023, 12 Uhr, bei vier Autos in Brunn am Gebirge die Tankdeckel auf. Bei zwei Fahrzeugen wurde Treibstoff gestohlen. Weiters stahl der Mann von einem unversperrten Fahrzeug Treibstoff und aus einem weiteren Auto unter anderem Bargeld sowie ein Dokument.

Verdächtiger nun festgenommen

Polizisten aus Brunn am Gebirge konnten bei der Spurenauswertung einen 33-jährigen in Wien lebenden Türken ausforschen. Eine Festnahme sowie eine Hausdurchsuchung wurde daraufhin angeordnet. Polizisten nahmen den 33-Jährigen gestern, Mittwoch, 24. April 2024, in seiner Wohnung in Wien fest.

Drogen in Wohnung gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung konnte eine geringe Menge Cannabiskraut gefunden und sichergestellt werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann zu den Diebstählen nicht geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.