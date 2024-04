Musik in den Ohren: Heimspiel für „Acies Quartett“ in Villach

Am 26. April gibt es quasi ein „Heimspiel“ für das Acies Quartett. Die vier Kärntner spielen im Congress Center. Wenn Benjamin Ziervogel, Raphael Kasprian, Jozef Bisak und Thomas Wiesflecker auf der Bühne sind, sind musikalischer Feinsinn und Charisma garantiert. „Als Musiker ist es wichtig, wach zu sein, die Sinne zu schärfen, um kammermusikalisch in Harmonie zu stehen“, sagen die vier Virtuosen des Acies Quartetts aus Kärnten. Sie werden am 26. April eine Kostprobe ihres Könnens im Congress Center Villach geben.

Klangvoller Geheimtipp

Das Ensemble gehört vor allem wegen seiner außergewöhnlich filigranen Interpretationen zu den Geheimtipps in der Quartett-Szene. Das auch international erfolgreiche Quartett zeichnet sich vor allem durch kammermusikalische Eleganz aus und musiziert in einer Klangbalance, wie sie nur selten zu hören ist. Zu hören sein wird das Streichquartett in es-Moll von Dmitrij Schostakowitsch, in dem er Leiden, Sterben und Bewältigen des Lebensendes thematisiert. Ein Jahr nach Vollendung des Werkes verstarb der Komponist. Smetanas Streichquartett Nr. 1, „Aus meinem Leben“, ist eine musikalische Autobiografie, die von seinem persönlichen Schicksal und seinen Lebenserfahrungen inspiriert wurde.