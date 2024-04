Bier im Visier: Obdachloser (39) beklaute gleich zwei Läden

Veröffentlicht am 25. April 2024, 16:40 / ©5 Minuten

Ein obdachloser 39-Jähriger wurde am 24. April 2024 gegen 16.40 Uhr von einem Ladendetektiv in einem Lebensmittelgeschäft in Vöcklabruck beim Diebstahl erwischt. Er klaute eine Bierdose und weitere alkoholische Getränken. Der Detektiv verständigte die Polizei, welche die Ermittlungen einführten. Der 39-Jährige konnte daraufhin zur Rede gestellt werden.

Zwei Diebstähle, ein Mann

Anschließend verließ er die Dienststelle. Gegen 18.20 Uhr ging eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls bei der Polizei ein, der sich in einer anderen Lebensmittelfiliale ereignet hatte. Der Mann flüchtete mit zwei geklauten Bierdosen. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich erneut um den 39-Jährigen handelte. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte er im Bereich Vöcklabruck gefunden und festgenommen werden. Schlussendlich wurde er in die Justizanstalt Wels eingeliefert.