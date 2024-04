Drogen und Füherscheine „vertickt“: Drei Dealer festgenommen

Ein 45-jähriger Rumäne soll gemeinsam mit einem 48-jährigen Komplizen einen regen Kokainhandel betreiben haben. Dank rumänischer Behörden konnten sie im Bezirk Vöcklabruck von Polizisten aus Bad Ischl und von Beamten des Landeskriminalamtes Oberösterreich in zwei angemieteten Wohnungen ausgeforscht werden.

Wohnungen voller „Schätze“

Auch ein 30-jähriger rumänischer Subverteiler konnte gefunden werden. Am 22. Februar 2024 wurden in den Wohnungen der Beschuldigten neben rund einem Kilogramm Kokain, diversen Streckmitteln, Verpackungsmaterialien und Bargeldbeständen auch gefälschte Führerscheine aus dem In- und Ausland und Personalausweise samt Fälschungsequipment gefunden werden. Der 45-Jährige und der 30-Jährige wurden daraufhin festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Zwei Kilo Drogen verkauft

Auch die beiden teuren Sportwagen des 45-jährigen Hauptbeschuldigten, der über zwei weitere Scheinidentitäten verfügte, wurden sichergestellt. Nach derzeitigen Ermittlungen stehen der 45-Jährige und der 48-Jährige im dringenden Verdacht seit zumindest 2021 Kokain aus Italien und den Niederlanden nach Österreich eingeführt zu haben. Hier sollen sie zumindest zwei Kilogramm Kokain an mindestens 15 Menschen weiterverkauft haben. Weiters sollen sie an mindestens 24 namentlich bekannte Personen gefälschte Führerscheine „vertickt“ haben.

Dritter Drogendealer festgenommen

Der 48-jährige Beschuldigte galt lange Zeit als flüchtig. Gegen ihn wurde ein EU-Haftbefehl ausgeschrieben. Vor wenigen Stunden konnten die Beamten einen weiteren Erfolg erziehlen. Der Gesuchte konnte am 24. April 2024 gegen 20.20 Uhr von der Kriminalpolizei in Rumänien bei einer Verkehrskontrolle festgenommen werden.