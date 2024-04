Ex-Vizebürgermeister Eustacchio kehrt ins Grazer Gemeinderat zurück

Veröffentlicht am 25. April 2024, 17:59 / ©Stadt Graz/Fischer

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der ehemalige Vizebürgermeister Mario Eustacchio angekündigt, er wolle in den Grazer Gemeinderat zurückkehren. Heute wurde er als parteifreier Abgeordneter im Gemeinderat angelobt. Seine „Rückkehr“ gilt allerdings als umstritten, war Eustacchio doch im Jahr 2021, kurz nach der Gemeinderatswahl, zurückgetreten. Im Raum standen schwere Vorwürfe der Veruntreuung von Parteigeldern in der Höhe von 1,8 Millionen Euro.