Fünfer mit Zusatzzahl: Gleich sechs Glückspilze gewinnen 33.000 Euro

Denn die „sechs Richtigen“ 3, 23, 24, 34, 35 und 45 bestanden doch ausschließlich aus den Ziffern 2, 3, 4 und 5. Und das hat es bisher noch nie gegeben. Und diese Besonderheit gipfelt noch dazu darin, dass niemand diese Zahlen getippt hat und es somit den ersten Sechsfachjackpot des Jahres gibt. Dieser wird am Sonntag ausgespielt, und es wird dabei um rund 7 Millionen Euro gehen. Zuletzt, im Juni des Vorjahres, knackte ein Steirer den Sechsfachjackpot und gewann rund 7,3 Millionen Euro.

Sechs Österreicher bekommen 33.000 Euro

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren am Mittwoch sechs Spielteilnehmer erfolgreich und holten sich damit jeweils rund 33.000 Euro. Zwei Gewinne gehen nach Kärnten (einmal per Quicktipp und einmal per Normalschein erzielt), je einmal waren Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg per Quicktipp, und das Burgenland per Normalschein erfolgreich.

Lotto-Plus-Sechser geknackt

So ganz ohne Sechser ging es am Mittwoch dann aber doch nicht. Einem Wiener bzw. einer Wienerin gelang bei LottoPlus ein Solo-Sechser und damit ein Gewinn von rund 447.000 Euro. In den vierten von zehn gespielten setzte der Computer den gewinnbringenden Quicktipp. Am Sonntag werden für den LottoPlus Sechser rund 400.000 Euro erwartet.

„Ja“ zum Joker

Gleich vier Gewinner gab es beim Joker. Jeder der vier, die zweimal aus Niederösterreich sowie je einmal aus Tirol und Salzburg kommen, erhält für das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl mehr als 74.000 Euro.