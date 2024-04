10 Mio. Euro weg: Villacher Banker „wird das Geld sofort besorgen“

Es werden fast täglich neue Vorwürfe gegen den 53-jährigen Wertpapierberater erhoben, für den die Unschuldsvermutung gilt. Fest steht inzwischen auch, dass Freunde des Bankers weiter an dessen Unschuld glauben und durch Anrufe bei Bankkunden diese von Anzeigen abhalten wollen.

„Er wird das Geld besorgen“

„Unser Freund kommt demnächst schon wieder raus aus der Haft und wird das Geld, das fehlt, sofort besorgen“, versprechen die Anrufer, darunter auch eine Frau. Das alles ist der Polizei natürlich bekannt und man wird dementsprechend reagieren, ist aus Polizeikreisen zu hören.

Veranlagungen wurden telefonisch abgewickelt

Auch der Villacher Anwalt Martin Prett hat noch eine Menge Arbeit vor sich: „Es besteht der Verdacht, dass Unterschriften gefälscht wurden. Es kann auch nicht sein, dass mir ein einfacher Pensionist erzählt, er sei per Telefon vom Banker kontaktiert worden, sofort in ein hochriskantes Wertpapier zu investieren und dadurch alle seine Ersparnisse verlor. Das kann mir niemand erzählen, dass das so ablief.“ Prett erzählt, dass einige seiner Klienten immer wieder vom Banker telefonisch kontaktiert und zu Veranlagungen eingeladen wurden. „Das muss alles geklärt werden“, hofft er.

Beim DKT-Spielen im Gefängnis

Es gibt auch Neuigkeiten aus dem Gefängnis, in dem der Verdächtige einsitzt. Ein Häftling, der ihn dort bei einem Hofspaziergang begegnete und inzwischen wieder in Freiheit ist, erzählt: „Er ist angezogen, als würde er gerade unterwegs in die Bank sein. Selbstverständlich erzählt er allen, die es wissen wollen, wie unschuldig er ist“. Wenn in Häftlingskreisen in der Zelle ab und zu DKT gespielt wird, soll er das machen, was er am besten kann: Er hält die Bank.