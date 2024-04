Landwirtin schwebt nach schwerem Unfall in Lebensgefahr

Veröffentlicht am 26. April 2024, 06:47 / ©Peter Umlauft

Gegen 15.30 Uhr war die 45-Jährige mit ihrem Gatten auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Stubenberg mit dem Abladen von Futter beschäftigt. Der Landwirt befand sich dabei am Traktor, dessen Motor lief, um einen angehängten Ladewagen zu betreiben. Die 45-Jährige war währenddessen damit beschäftigt, das Futter mit einem Rechen an das Ende des Wagens zu schieben.

Frau lebensgefährlich verletzt

Dabei dürfte sich ihre Jacke in der laufenden Antriebswelle des Ladewagens verfangen haben. Die Frau wurde in weiterer Folge gegen den Ladewagen gedrückt, sodass sie sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat. Sie wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz geflogen.