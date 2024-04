Dichte Rauchwolken über Baden: Deshalb wurden zahlreiche Feuer entzündet

Dichte Rauchwolken im Bezirk Baden sorgen Freitagfrüh bei der Bevölkerung für Beunruhigung. Leser berichten von weitläufigem Rauch und Brandgeruch, der auch deutlich von der Autobahn aus wahrzunehmen ist. Was auf den ersten Blick Besorgnis auslöst, hat aber einen harmlosen Hintergrund.

Frostfeuer entzündet

Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurden in der Nacht auf Freitag sowie Freitagmorgen in zahlreichen Weingärten sogenannte Frostfeuer entzündet. Das Bezirksfeuerwehrkommando Baden informierte bereits im Vorfeld: „Viele Weinbauern in und um den Großraum Baden bzw. in den bekannten Weingegenden im Bezirk Baden haben sich entschieden, in ihren Weingärten mehrere Feuer zu entzünden um gegen den Frost mit Frosträuchern anzukämpfen.“ Die Feuerwehr-Bereichsalarmzentrale Baden sei davon vorab in Kenntnis gesetzt worden. Ebenso sind Aufsichtspersonen vor Ort. Frostnächte seien im Obst- und Weinbau jedes Jahr ein gefährliches Phänomen, denn die tiefen Temperaturen um den Gefrierpunkt können zu großen Schäden an Obst und Reben führen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 07:14 Uhr aktualisiert