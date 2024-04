Trafik-Einbruch gefilmt: Jugendliches Diebes-Duo von Polizei geschnappt

Veröffentlicht am 26. April 2024, 07:21 / ©Waldguru Robert Jeshua

In der Nacht auf Donnerstag, 25. April 2024, schlugen zwei vorerst unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Trafik in St. Paul im Lavanttal ein, 5 Minuten berichtete. Anschließend stieg eine Person in das Geschäftslokal ein und stahl Waren und Bargeld. Die Tat wurde sogar von einem Anrainer gefilmt, mehr dazu liest du hier.

Tatverdächtige geschnappt: Zwei Mädchen angezeigt

Der Vorfall wurde auch von Überwachungskameras aufgenommen. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten zwei weibliche Jugendliche aus Klagenfurt (15 und 17 Jahre alt) am Abend des 25. Aprils am Bahnhof St. Paul angehalten und festgenommen werden. „Die Jugendlichen, die die Aussagen verweigerten und nicht geständig sind, werden nach Abschluss von weiteren Ermittlungen über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt“, teilt die Polizei mit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 07:34 Uhr aktualisiert