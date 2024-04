Blut- und Stammzellenspender gesucht: Charity Event in Wernberg

Veröffentlicht am 26. April 2024, 07:57

Querkopf im Zentrum lädt am 24. Mai zum Charity-Event „Blutspenden & Stammzellentypisierung“ in Wernberg ein. Die Besucher erwartet zwischen 11 und 18 Uhr außerdem ein buntes Rahmenprogramm. Blut ist eines der wichtigsten Medizinprodukte, welches nicht künstlich hergestellt werden kann. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Mit einer Blutspende kann man ein Menschenleben retten. Dementsprechend wichtig ist es, ausreichend Blutspender zu finden um genügend Konserven zu gewährleisten.

Stammzellen-Spender sind essenziell

Ähnlich verhält es sich mit den Stammzellen: Viele Menschen mit bösartigen Krankheiten sind auf passende Stammzellen-Spender angewiesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass im Falle einer Krankheit ein passender Spender gefunden wird, liegt bei einem Verhältnis von 1:500.000. Daher ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen für eine derartige Spende registrieren lassen. Am 24. Mai will Querkopf im Zentrum möglichst viele Personen zur Blutspende & Stammzellentypisierung motivieren.