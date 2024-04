Am 4. und 5. Mai

Veröffentlicht am 26. April 2024, 08:37 / ©5 Minuten

Bio-Saatgut, Kräuter-Raritäten oder Gemüsejungpflanzen in den ausgefallensten Sorten können Gartenfans auf der großen Wiese neben dem Uni-Hauptgebäude durchschmökern. Orchideen, Bonsais oder Palmen findet man bei den Zierpflanzen auf dem Gelände des Botanischen Gartens in der Schubertstraße.

Rund 100 Aussteller sind mit dabei

Am Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai 2024 findet wieder von 9.30 bis 16 Uhr der große Raritätenmarkt an der Universität Graz statt. Knapp 100 Aussteller:innen bieten neben Samen und Pflanzen auch Essbares, ausgewähltes Kunsthandwerk und Gartenutensilien an. Der Eintritt ist frei. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.