Frauenpower bei den Florianis: Vizestaatsmeisterinnen zu Gast in Graz

Veröffentlicht am 26. April 2024, 08:57

Sie wurden in die Grazer Burg eingelanden. Auch der Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Christian Leitgeb, Feuerwehr-Landesjugendbeauftragter Mario Leitner, Bereichsfeuerwehrkommandant Johannes Matzhold sowie Florian Hacker und dem Betreuungsteam der Mädchen-Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach, Jasmina Matzhold und Fabian Seicht waren dabei.

Steiermark holte sich Platz 2

Die Mädchen-Abordnung hatte beim Bundesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb, der im August des Vorjahres in Lienz stattgefunden hat, den zweiten Platz belegt. Der Landeshauptmann Christopher Drexler gratulierte den jungen Steirerinnen: „Die Wettkampfgruppe der freiwilligen Feuerwehr Dirnbach konnte in Lienz mit Top-Leistungen überzeugen und somit hochverdient den Vizestaatsmeister-Titel mit nach Hause nehmen. Es ist wunderbar, welche Begeisterung und Freude die jungen Mädchen für die Feuerwehr versprühen. Nicht nur am Girls‘ Day sind solche Erfolge Vorbild und Motivation, dass noch mehr Mädchen und Frauen Teil der steirischen Feuerwehren werden.“

Zum Bundesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb: Im Rahmen des 24. Bundesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerbs gingen 57 Gruppen, bestehend aus insgesamt rund 600 Burschen und Mädchen aus Österreich und Südtirol an den Start. Die Steiermark war mit sieben Bewerbsgruppen, darunter eine Mädchengruppe, vertreten: Mädchengruppe Dirnbach (Platz 2)

Kornberg-Bergl (Platz 9)

Fladnitz im Raabtal (Platz 13)

Edelsbach bei Feldbach (Platz 14)

Prebensdorf (Platz 20)

Petersdorf II (Platz 29) und

Feldkirchen bei Graz (Platz 42).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 10:11 Uhr aktualisiert