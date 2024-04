Immer bestens aufgehoben: Das sind die beliebtesten Ärzte der Steiermark

134 Ärzte aus den unterschiedlichsten Fachbereichen wurden mit dem „Patients‘ Choice Award“ ausgezeichnet. Geehrt wurden jene Mediziner, die sich innerhalb ihrer Fachrichtung aufgrund ihres persönlichen und außergewöhnlichen Engagements und ihrer Fachkompetenz für ihre Patienten einsetzen. Tausende Österreicher haben die beliebtesten Mediziner des Jahres 2023 gewählt!

Vertrauenswürdig und kompetent

Aus Graz konnten unter anderem die Kardiologen Manfred Wonisch und Falko Skrabal das Herz ihrer Patienten gewinnen. Bei den Grazer Zahnärzten konnten besonders Simone Wurzinger, Robert Horvath oder Lukas Klatil punkten. Auch in Sachen Unfallchirurgie fühlen sich die Patienten bei den Grazer Ärzten besten aufgehoben. Nicht nur in der Landeshauptstadt, sondern auch im restlichen Bundesland geben die Top-Ärzte tagtäglich ihr Bestes. So konnten zum Beispiel die Allgemeinmedizinerin Andrea Luidold aus Leibnitz, der Chirurg Günter Schultes aus Schladming oder Gerhard Fürst aus der Reha in Murau das Vertrauen ihrer Patienten gewinnen. Weitere beliebte Mediziner der Steiermark kannst du übrigens hier nachlesen.