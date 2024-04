Frontalcrash im Frühverkehr: Zwei Autofahrer wurden verletzt

Veröffentlicht am 26. April 2024, 10:23 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Am 26. April 2024, gegen 5.15 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Zillertal Bundesstraße B169 von Uderns in Richtung Fügen. Plötzlich kam er auf die gegenüberliegende Fahrspur und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 23-jährigen Österreicherin. Der Fahrer gab an, müde gewesen zu sein und kam deshalb vom Fahrstreifen ab.

Totalsperre für eineinhalb Stunden

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der 19-Jährige wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein, die 23-Jährige in das Krankenhaus nach Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B169 war im Bereich der Unfallstelle bis 6.45 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.