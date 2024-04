Österreich fehlen über 6.000 Lehrer

In den kommenden fünf Jahren werden etwa 20.000 Vollzeitlehrerinnen und -lehrer gesucht. Bei der Hauptausschreibung für das Schuljahr 2024/25 werden über 6.800 Voll- und Teilzeitstellen mit insgesamt über 100.000 zu unterrichtenden Stunden ausgeschrieben. Das entspricht über 4.500 Vollzeitstellen.

Ausgeschriebene Stellen nach Bundesland: Burgenland: 245

Kärnten: 243

Niederösterreich: 1000

Oberösterreich: 749

Salzburg: 350

Steiermark: 510

Tirol: 1016

Vorarlberg: 544

Wien: 2164

Ausschreibung bis Mai

Auch im Vorjahr wurden knapp 7.000 Stellen – auch aufgrund der erfolgreichen Teilmaßnahmen der Strategie Klasse Job – besetzt. Über Klasse Job steht den Interessierten auch eine zentrale Ausschreibungs- und Bewerbungsplattform zu Verfügung. Dort sind alle Stellen – sowohl als Landeslehrerin oder -lehrer sowie im Bundesdienst – gesammelt einsehbar und ausgeschrieben. Die Hauptausschreibung endet mit 3. Mai 2024. „Der gesamte Bewerbungsprozess ist digitalisiert. Die zentrale Plattform bietet den Bewerbern die Möglichkeit, sich einen besseren und einfacheren Überblick zu verschaffen und sich der Zeit entsprechend zu bewerben“, betont Bildungsminister Martin Polaschek.

Der größte Personalrecruiter des Landes

Bis zum Sommer kommen noch einzelne Stellen aufgrund der hohen Dynamik und einzelner Nachausschreibungen hinzu. „Mit über 120.000 Lehrerinnen und Lehrern und etwa 7.000 zu besetzenden Stellen in nur wenigen Wochen zählt das Bildungssystem zu den größten Personalrecruitern des Landes“, so Polaschek.

Bereits 6.000 Anmeldungen für den neuen Quereinstieg

Im aktuellen Schuljahr haben knapp 700 akademische Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in allgemeinbildenden Fächern ihre Karriere als Lehrerin oder Lehrer in allgemeinbildenden Fächern in der Sekundarstufe gestartet. Sie verfügen über einen Studienabschluss von min. 180 EC (Bachelorniveau), in der Regel mindestens 3 Jahre Berufserfahrung und ein positiv absolviertes, dreistufiges Zertifizierungsverfahren. Den Lehrerberuf begleitend haben diese einen Hochschullehrgang mit vor allem pädagogischen und didaktischen Inhalten zu absolvieren. Mittlerweile haben sich über 6.000 Personen beworben, davon halten knapp 3.000 ein positives Zertifikat in Händen, etwa ein Drittel wurde von der Kommission abgewiesen.

Kürzere Lehramt-Ausbildung

Erst vor wenigen Tagen wurde die neue Lehrerinnen- und Lehrerausbildung im Nationalrat beschlossen. In Zukunft werden alle L