Beliebter Bauernmarkt am Faaker See eröffnet kommende Woche

In Faak am See beginnt die Sommersaison jedes Jahr eigentlich schon im Mai, denn mit dem Start des Faaker Bauernmarktes hält auch die Vorfreude auf die warme Jahreszeit und auf die bevorstehenden Sommermonate Einzug. Beim Faaker Bauernmarkt, der mit seinem über 30-jährigen Bestehen bereits ein Traditions-Markt ist, wird von Anfang Mai bis Ende September (ausgenommen in der European Bike Week) immer donnerstags von 17 Uhr bis 22.30 Uhr einiges geboten. Von kulinarischen Leckerbissen aus dem Alpe-Adria-Raum bis hin zu handwerklichen Produkten ist alles dabei.

Pop-up-Hütte – das Schnupperangebot geht in die zweite Runde

Wie im Vorjahr gibt es auch in diesem Jahr am Faaker Bauernmarkt für Interessierte die Möglichkeit, kostenlos in das Markt-Leben hineinzuschnuppern. In der sogenannten Pop-up-Hütte kann jede/r interessierte MarktstandnehmerIn ein bis drei Termine wahrnehmen, um die eigenen Produkte und Waren zu präsentieren. Auch heuer hat sich wieder eine Vielzahl an interessierten ProduzentInnen gemeldet, die den Besuchern über die diesjährige Markt-Saison hinweg viel Abwechslung bieten wird.

Musikalische Untermalung

Sowohl im Juli als auch im August wird in diesem Jahr am Faaker Bauernmarkt ein musikalisches Schmankerl geboten. Während am 11. Juli die Trachtenkapelle Finkenstein/Faaker See aufspielt, können Besucher am 15. August dem musikalischen Können der Jungfidelen lauschen. Beide Veranstaltungen können ohne Eintrittskosten besucht werden.