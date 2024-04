Sechsfachjackpot wartet: Diese Zahlen werden am häufigsten gezogen

Rund 7 Millionen Euro, das ist die Summe, die es mit den „sechs Richtigen“ am Sonntag bei Lotto „6 aus 45“ zu gewinnen gibt. Nach einer Wartezeit von knapp einem Jahr (zuletzt Anfang Juni 2023) ist es wieder einmal so weit: Es geht um einen Sechsfachjackpot. Und der wird auch wieder so manche Gelegenheits-Tipper und „Jackpot-Jäger“ auf den Plan rufen.

Ein hoher Ansturm wird erwartet

Die Österreichischen Lotterien rechnen bis zum Annahmeschluss am Sonntag um 19 Uhr mit etwa 5,5 Millionen Tipps auf rund 1,2 Millionen Wettscheinen, und diese Erwartungen lassen die Sechser Gewinnsumme auf 7 Millionen Euro steigen. Mit diesen 5,5 Millionen Tipps werden erfahrungsgemäß knapp 50 Prozent aller möglichen Tippkombinationen gespielt, und somit ist die Wahrscheinlichkeit auf einen (oder mehrere) Sechser etwa gleich hoch wie auf einen Siebenfachjackpot (von denen es bisher drei gegeben hat).

Diese Zahlen werden am häufigsten gezogen

Elf Sechsfachjackpots wurden bisher ausgespielt, das heißt, es wurden 66 Zahlen gezogen. Dabei sind laut den Österreichischen Lotterien folgende Dinge aufgefallen: Es wurden 38 gerade und 28 ungerade Zahlen gezogen, obwohl es eine ungerade Zahl mehr im Tippfeld gibt. Außerdem wurden 35 aus der ersten (1-22) und 27 aus der zweiten (24-45) Zahlenhälfte gezogen, viermal kam die 23 vor. Die 23 sei damit gemeinsam mit der 28 jene Zahl, die bei Sechsfachjackpots am häufigsten gezogen wurde.

Hat der Quicktipp die Nase vorn?

Die Frage, ob man eher mit Quicktipp, Normalschein oder Systemschein gewinnt, lässt sich laut Österreichischen Lotterien eindeutig beantworten, nämlich mit: Egal. Entscheidend sei nicht die Art des Tipps, sondern deren Anzahl. Mit einem einzigen Tipp liegt die Wahrscheinlichkeit auf einen Sechser bei rund 1:8 Millionen, schon ein zweiter Tipp verdoppelt die Chance auf 1:4 Millionen. Und so weiter. Bei großen Jackpots hat erfahrungsgemäß der Quicktipp mit einem Anteil von 60 Prozent am gesamten Tippaufkommen die Nase vorn, 35 Prozent entfallen auf den Normalschein, 5 Prozent auf den Systemschein. Bei den Sechsern ist die Dominanz des Quicktipps noch deutlicher: Elf der insgesamt 15 Sechser nach Sechsfachjackpots wurde per Quicktipp erzielt, zwei per Normalschein und zwei per Systemschein.