Mädchen (11) vergewaltigt: Jugendlicher (14) steht vor Gericht

Der schockierende Vergewaltigungsfall kam vor nicht allzu langer Zeit ans Licht. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 13 und einen 14 Jahre alten Burschen. Der Ältere von ihnen – er kommt aus der Ukraine – soll ein junges 11-jähriges Mädchen vergewaltigt haben. 5 Minuten berichtete von dem Fall. Opfer sowie Täter sind alle drei eigentlich noch Kinder.

Fall vor Gericht

Nun kommt der Fall vor Gericht. Der Verhandlungstermin wurde auf Montag, dem 29. April, angesetzt. Den Vorsitz hat Richter Michael Schofnegger. „Einem Jugendlichen wird zur Last gelegt, am 15. Jänner 2024 in Friesach, die Verbrechen der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs, sowie das Vergehen der versuchten Nötigung verantworten zu müssen“, heißt es im Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt.

Bis zu fünf Jahre

Welche Konsequenzen könnten dem 14-Jährigen drohen? Für ihn klickten die Handschellen und er saß für mehrere Wochen in U-Haft, wurde mittlerweile aber schon entlassen. Ihm droht nun ein Strafrahmen von bis zu fünf Jahren. Es gilt die Unschuldsvermutung.