Citypeach erstrahlt: Neuer Glanz unter der Grazer Hauptbrücke

Der Citypeach unter der Grazer Hauptbrücke, ein beliebter Veranstaltungsort, erhält eine spektakuläre Neugestaltung: Der norwegische Künstler Eilert Asmervik hat die offene Ausschreibung für die künstlerische Gestaltung der großen Wandfläche gewonnen und wird sie in ein Kunstwerk verwandeln. Der Citypeach, der jedes Jahr unzählige Gäste an die Murpromenade zieht, wird dank Asmerviks kreativem Konzept noch stärker als Treffpunkt für Kunst und Kultur wahrgenommen werden.

Ausschreibung und Jury-Entscheidung

Die Gestaltung des Grazer Stadtpfirsichs für die kommenden zwei Jahre wurde von Anna Gynes-Schuchardt, Betreiberin des Citypeach, in Zusammenarbeit mit dem Kulturressort der Stadt Graz und dem Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark ausgeschrieben. Insgesamt 60 Künstler*innen reichten ihre Konzepte ein, um die großflächige Wand unter der Hauptbrücke zu gestalten. Am 7. Februar 2024 entschied sich die Jury, bestehend aus Elisabeth Fiedler (Institut für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark), Roman Grabner (Leitung BRUSEUM), Nicole Pruckermayr (Fachbeirat Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Graz), Anna Gynes-Schuchardt (Citypeach) und Ewald Gynes (Citypeach), einstimmig für das Konzept von Eilert Asmervik.

Asmerviks Vision: Klang und Farbe in Harmonie

Asmerviks Konzept beeindruckte die Jury mit seiner einzigartigen Verbindung von Malerei und Musik. Der Künstler, der neben seiner bildenden Kunst auch in der Musik- und Klangpraxis tätig ist, brachte die Dynamik des Citypeach in seiner Gestaltung zum Ausdruck. Asmerviks Entwurf führt von abstrakten Elementen ins Figurative und reflektiert dabei den „Spirit“ des Citypeach. Die in der Arbeit dargestellten musizierenden Fantasiefiguren und Schallwellen spiegeln den Klang und die Eindrücke dieses lebendigen Ortes wider.

„Diese Arbeit fügt sich nicht nur optimal in die örtlichen Gegebenheiten ein, sondern verknüpft Urbanität und Digitalität, indem sie die Typografie der Wand in die Gestaltung mit einbezieht“, erklärte die Jury in ihrer Begründung. Elisabeth Fiedler, Leiterin des Instituts für Kunst im öffentlichen Raum Steiermark, betonte: „Nothing rests; everything moves; everything vibrates – diese vibrierende Strichführung referenziert auf Live-Musik und strahlt Dynamik und positive Energie aus.“

Eine Plattform für Kunst und Kultur

Der Citypeach, der besonders in den Sommermonaten durch ein vielfältiges Musikprogramm hervorsticht, bietet jungen Künstlern eine offene Bühne und eine Plattform zum Austausch. Mit der Neugestaltung der Wand unter der Hauptbrücke wird die Murpromenade auch außerhalb der Saison ein Kunstwerk, das Besucherinnen und Touristen anzieht. Die Eröffnung des Citypeach am 3. Mai 2024 verspricht ein besonderes Highlight zu werden. Im Rahmen eines Musikprogramms wird Asmerviks Kunstwerk feierlich präsentiert.