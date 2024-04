Neuer Zuwachs: Mavida Group übernimmt Seniorenzentrum Pöls

Die Mavida Group, ein Anbieter von Altenpflege- und Gesundheitsdienstleistungen, hat die Übernahme des Seniorenzentrums Pöls in der Steiermark erfolgreich abgeschlossen. Die Volkshilfe Steiermark übergibt im Zuge der Eröffnung eines neuen, modernen Standortes im Bezirk die Betriebsführung des Seniorenzentrums in Pöls an die Mavida Group. Die Übergabe erfolgt in enger Abstimmung mit der Gemeinde Pöls, wodurch eine reibungslose Übernahme gewährleistet wird.

Am 1. Juni 2024

Diese Akquisition ist ein strategischer Schritt der Mavida Group, um ihre Präsenz in der stationären Altenpflege zu erweitern. Die Übernahme wird offiziell am 1. Juni 2024 abgeschlossen.

Die Übernahme des Seniorenzentrums Pöls ist ein weiterer Schritt in unserer Mission, in novative Lösungen für die Pflege und Betreuung älterer Menschen anzubieten und unsere führende Position in der Branche zu festigen. Gerhard Mosser, Eigentümer der Mavida Group



Die Mavida Group verfügt nun über 30 Standorte in Österreich und Slowenien und beschäftigt mehr als 1.700 Mitarbeiter, die insgesamt knapp 2.400 Pflegebetten betreuen. Ein weiterer Meilenstein steht mit der bevorstehenden Eröffnung von Mavida St. Barbara bevor, dem ersten Demenzzentrum in der Steiermark, das am 8. Mai 2024 seine Türen öffnen wird.