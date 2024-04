Tiroler Lehrling gewinnt: Anna Lea wird Tourismus-Staatsmeisterin

In einem Wettbewerb, der hohe fachliche Kompetenz und Kreativität fordert, setzte sich Hausberger gegen eine starke Konkurrenz durch. Arbeitslandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber gratulierten der frisch gebackenen Staatsmeisterin zu ihrem großartigen Erfolg.

Großer Lob

„Anna Lea Hausberger hat bei der ‚Junior Skills‘ gezeigt, dass Tirols junge Fachkräfte auf nationaler Ebene mithalten können. Ihr Sieg ist ein Beweis für das hohe Niveau unserer Lehrlingsausbildung“, so Mair. Auch Gerber lobte die beeindruckende Leistung der Tirolerin: „Dieser Erfolg zeigt, dass der Weg über die Lehre zu großartigen Karriereaussichten führen kann.“

Breites Spektrum

Die Bedeutung der Lehrlingsausbildung in Tirol betont auch Landesrätin Mair: „Gerade in Zeiten, in denen der Bedarf an qualifizierten Fachkräften hoch ist, sind erfolgreiche Lehrlinge wie Anna Lea Hausberger von unschätzbarem Wert.“ Landesrat Gerber ergänzt, dass die Tourismusbranche ein breites Spektrum an beruflichen Möglichkeiten bietet und jungen Menschen mit einer Ausbildung im Gastgewerbe zahlreiche Chancen offenstehen.

81 Lehrlinge

Die „Junior Skills“ fanden vom 23. bis zum 25. April in Klagenfurt statt und umfassten die Bereiche Küche, Hotel- und Gastgewerbeassistent sowie Restaurant-Service. Insgesamt 81 Lehrlinge traten in den verschiedenen Kategorien an. Die Veranstaltung wird von der Wirtschaftskammer Österreich organisiert und dient als Sprungbrett für aufstrebende Talente in der Tourismusbranche.