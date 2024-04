Bereit für den MedAT? So viele Menschen wagen den Schritt in die Medizin

Ende März endete die Anmeldefrist für eine Teilnahme an den Aufnahmeverfahren der Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz. Insgesamt haben sich 15.158 Personen verbindlich für den MedAT angemeldet.

Am 5. Juli geht es los

Somit ist die Zahl der Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr etwas zurückgegangen. Letztes Jahr waren es noch 15.400 Anmeldungen. Der Aufnahmetest für das Medizinstudium findet heuer übrigens am Freitag, 5. Juli 2024, in Wien, Innsbruck, Graz und Linz statt. Ob die zukünftigen Studenten den Test bestanden haben, wird wenige Wochen später bekanntgegeben. Zwischen 5. und 11. August 2024, soll feststehen, wer sich einen Studienplatz in der Human- oder Zahnmedizin ergattern konnte.

Weniger Anmeldungen in Wien

An der Medizinischen Universität in Wien meldeten sich insgesamt 7.384 Menschen für den MedAT an. Im Vergleich zum Vorjahr sind das knapp 150 Anmeldungen weniger. 6.668 Anmeldungen wurden für das Humanmedizin- und 716 für Zahnmedizin-Studium gezählt. In Innsbruck bleiben die Anmeldezahlen für das Medizinstudium fast gleich wie im Vorjahr. Insgesamt treten hier 3.196 Menschen beim MedAT an. 2.827 entschieden sich für ein Studium der Humanmedizin, 369 für die Zahnmedizin.

Mehr Anmeldungen in Graz

An der Med-Uni in Graz trudelten insgesamt 2.603 Anmeldungen ein. Das sind exakt 14 Anmeldungen mehr als noch im Vorjahr. 2.393 Personen wagen in der steirischen Landeshauptstadt den Schritt in die Human- und 210 in die Zahnmedizin. Auch an der Medizinische Fakultät der JKU in Linz wird es am 5. Juli 2024 ernst. Insgesamt treten 1.975 Personen hier beim MedAT an. Im Vergleich zu 2023 sind es heuer rund 100 Anmeldungen weniger.

Termine 2024 im Überblick: 1. bis 29. März 2024: Internet-Anmeldung und Bezahlung der Kostenbeteiligung

Freitag, 5. Juli 2024: Aufnahmetest MedAT in Wien, Innsbruck, Graz und Linz

In der 32. Kalenderwoche 2024: Bekanntgabe der Testergebnisse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 13:06 Uhr aktualisiert