Freiwilligenwoche in Tirol: Regierungsmitglieder im Einsatz

Die Freiwilligenwoche in Tirol ist in vollem Gange, und auch Mitglieder der Landesregierung beteiligen sich aktiv. Vom 24. bis zum 30. April können Freiwillige an verschiedenen Initiativen teilnehmen und ihre Unterstützung anbieten. Am Freitag halfen Landesräte Mario Gerber, Eva Pawlata und René Zumtobel in unterschiedlichen Projekten mit.

Unterstützung in inklusiven Projekten

Landesrat Gerber besuchte das Pippilotta, ein Restaurant der Lebenshilfe Tirol, wo er bei der Zubereitung und dem Servieren von Speisen half. Das Restaurant beschäftigt Menschen mit Behinderungen und bietet eine inklusive Arbeitswelt. „Die Freiwilligenwoche würdigt das Engagement in unserer Gesellschaft und macht darauf aufmerksam, dass helfende Hände immer gebraucht werden“, betonte Gerber. Interessierte konnten unter dem Motto „Be a part of Pippilotta“ eine Wand des Restaurants bemalen und das Konzept kennenlernen.

© Land Tirol/Pichler © Land Tirol/Pichler

„Living Library“: Begegnungen mit „lebenden Büchern“

Landesrätin Eva Pawlata nahm am „Living Library“-Projekt in Wörgl teil. Hier konnten Teilnehmer sich mit Menschen verschiedener Hintergründe unterhalten. Pawlata trat als „lebendes Buch“ mit dem Titel „Gleichstellung der Geschlechter – Gleichberechtigung ist Gemeinschaftsaufgabe“ auf. „Solche Aktionen ermöglichen wertvolle Begegnungen und den persönlichen Austausch. Ohne die vielen freiwilligen Helferinnen wären viele kulturelle und soziale Veranstaltungen nicht möglich“, sagte Pawlata. Die „Living Library“ verzeichnete insgesamt rund 100 Besucher, darunter auch Schulklassen.

Weltacker Innsbruck: Einsatz für Umwelt und Klimaschutz

Landesrat René Zumtobel besuchte den Weltacker Innsbruck, eine 2.000 Quadratmeter große Ackerfläche, die von der Genossenschaft feld:schafft betrieben wird. Hier half Zumtobel bei Gartenarbeiten, wie dem Pflanzen von Schnittlauch und Erbsen, sowie beim Verteilen von Kompost. „Der Weltacker sensibilisiert für Themen wie globale Ernährungssicherung und Ressourcenschonung. Die Freiwilligen, die sich hier engagieren, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Zukunft“, sagte Zumtobel. Für Interessierte bietet die Freiwilligenwoche in Tirol noch bis zum 30. April zahlreiche Projekte und Initiativen. Anmeldungen sind weiterhin über die Webseite der Tiroler Landesregierung möglich, wobei für einige Projekte keine Anmeldung erforderlich ist.