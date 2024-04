Promi als „Lockvogel“: Geldanlage ging nach hinten los

Veröffentlicht am 26. April 2024, 13:22 / ©Pexels / Andrea Piacquadio

Wer hinter diesem Betrug steckt, ist noch unklar. Feststeht, dass der 53-Jährige zwischen 20. Feber 2024 und 24. April 2024 in die Irre geführt wurde. Eine Werbung für eine Geldanlageform mit prominenter Person als Lockfigur verleitete den Kärntner dazu, mehrere tausend Euro auf ein spanisches Konto zu überweisen.

Auf spanisches Konto

Dem Mann wurden versprochen, dass er mit einer geringen Geldanlage bei einer Geschäftsbank mit Sitz in Bangladesch hohe Gewinne erzielen könne. In der Folge wurde der Mann zu mehrfachen Überweisungen von Geldbeträgen in der Höhe von mehreren zehntausend Euro auf ein spanisches Konto verleitet. Der Versuch einer Rückbuchung der Transaktionen verlief ergebnislos.