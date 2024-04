Brand bei Tankstelle: Kleidung von 29-Jährigem fing Feuer

Spital am Semmering/ Bruck-Mürzzuschlag

Veröffentlicht am 26. April 2024, 13:36 / ©Montage: Canva

Gegen 17 Uhr kam es zu einem Brandereignis bei einer Tankstelle. Die Kleidung eines 29-Jährigen dürfte dabei zu brennen begonnen haben. Ein 25-Jähriger sowie eine 21-Jährige leisteten Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins AKH Wien geflogen. Sowohl die Brandursache als auch der weitere Brandhergang sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

Update 26. April:

Ein Bezirksbrandermittler aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag konnte demnach feststellen, dass der Schwerverletzte zu Beginn des Tankvorganges bei der Zapfsäule eine größere Menge an Benzin verschüttete. Dabei dürfte auch die Kleidung des Mannes mit Benzin getränkt worden sein. Als sich der Mann nach dem Tankvorgang in seinen Auto setzte, dürfte er sich dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge eine Zigarette angezündet haben. Die Kombination zwischen Benzindämpfe und offenem Licht als Zündquelle (Zigarette) dürfte die Oberbekleidung in Brand gesetzt haben. Das schwerverletzte Opfer konnte bis dato noch nicht zum Unfall befragt werden.