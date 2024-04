Schock-Diagnose für Bürgermeister: „Mich erwartet keine leichte Zeit“

Veröffentlicht am 26. April 2024, 13:42 / ©Montage: wolfsberg.at/ Canva

Anfang April wurde Wolfbergs Bürgermeister Hannes Primus in einem Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung behandelt – 5 Minuten berichtete. Fast zwei Wochen war er damals im Spital, der lange Aufenthalt sei mitunter eine Folge des geschwächten Immunsystems gewesen. Doch eine Schock-Diagnose folgte: Primus leidet an einer seltenen Erkrankung und benötigt eine Knochenmarks-Transplantation. Läuft alles nach Plan, dann dürfte die Behandlung bereits Ende Mai beziehungsweise Anfang Juni beginnen.

Emotionales Posting

In einem emotionalen Posting auf Facebook teilt sich der Bürgermeister mit: „Ich weiß, dass mich keine leichte Zeit erwartet und ich werde das durchstehen. Ich habe eine starke Familie und Freunde, die hinter mir stehen und mich in allen Situationen unterstützen.“ Er versichert weiter: „Es wird ein paar Monate dauern, bis ich wieder voll einsatzfähig bin, aber die Arbeit zum Wohle der Stadt geht weiter und ich spreche auch für alle Fraktionen im Gemeinderat. Wie heißt es im Fußball – ‚in den Farben getrennt, in der Sache vereint‘.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.04.2024 um 13:45 Uhr aktualisiert