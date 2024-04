Boys Day in Bregenz: Jungen entdecken soziale Berufe

Schüler der dritten Klassen der Mittelschulen Rieden, Schendlingen und Alberschwende nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil, die ihnen Berufsfelder im Sozial- und Pflegebereich näherbrachten.

Workshop im Männercafé und Besuch im Sozialzentrum Mariahilf

Ein Höhepunkt des Programms war ein Workshop im Männercafé, in dem ein Schüler der Schule für Sozialbetreuungsberufe verschiedene Berufe vorstellte und das Konzept des Männercafés erklärte. Darüber hinaus besuchten die Schüler das Sozialzentrum Mariahilf, um den Pflegeberuf aus nächster Nähe zu erleben und mehr über das Berufsumfeld zu erfahren.

Ziel des Boys Day: Klischees überwinden

Der Boys Day ist eine Initiative, die Jungen für Berufe sensibilisieren soll, in denen bisher nur wenige Männer tätig sind. Dies sind vor allem Bereiche wie Pflege, Pädagogik und Soziales. Ziel ist es, ein klischeefreies Männlichkeitsbild zu fördern und Jungen dazu zu ermutigen, auch geschlechteruntypische Berufe in Betracht zu ziehen.

Organisation und Bedeutung des Events

Der Boys Day in Bregenz wurde vom Fachbereich Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Bregenz in Zusammenarbeit mit dem Verein für Jungen*- und Männer*fragen organisiert und mitfinanziert. Bürgermeister Michael Ritsch betonte die Bedeutung der Veranstaltung: „Es ist wichtig, den Jungen ihre Möglichkeiten in für Männer eher untypischen Berufen aufzuzeigen und somit Stereotype zu durchbrechen. Gerade im Pflegebereich oder in der Kinderbetreuung braucht es dringend Nachwuchs.“

Vorteile des kombinierten Boys Day- und Girls Day-Programms

Vizebürgermeisterin Sandra Schoch hob die Vorteile des kombinierten Boys Day- und Girls Day-Programms hervor: „Das erfolgreiche Girls Day-Programm wird um ein Parallelprogramm für Jungen erweitert, da der Boys Day erst im November stattfindet. Dies erleichtert die Teilnahme der ganzen Klasse und fördert Gleichberechtigung für alle.“

Mehr Männer im Sozialbereich durch Boys Day

Markus Schwarzl, Geschäftsführer des Vereins Jungen- und Männerfragen, erklärte die Bedeutung des Boys Day: „Der Boys Day und der Girls Day sind wichtige Aktionen, damit die Kids einen Einblick in geschlechteruntypische Berufsfelder bekommen. Im Sozialbereich braucht es unbedingt mehr Männer.“